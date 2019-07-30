ابن عم تميم: توجيهات مباشرة من أمير قطر لقناة الجزيرة بالتحريض على البحرين

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن الأمير القطرى تميم بن حمد، وجه تعليمات صارمة لقناة الجزيرة القطرية بالتركيز على دولة البحرين والتحريض عليها.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هناك توجيهات مباشرة من تميم بن حمد لقناة الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع منصات التواصل للتركيز على شقيقتنا الغالية البحرين.
وتابع ابن عم تميم بن حمد: كذبوا وافتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في القطيف في السعودية وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل.
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