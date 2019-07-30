تقرير يكشف مؤامرات الدوحة وأنقرة فى طرابلس

نقل تقرير قناة "مباشر قطر"، عن خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي ، قوله إن قطر وتركيا تلعبان دورا مزعجا للغاية في كل الدول التي تعاني من الإرهاب ، وإن نظامي الحمدين وأردوغان وصل بهما الأمر إلى التدخل المباشر في محاولة تقسيم ليبيا منذ عام 2011.

وأوضح التقرير ، أن تصريحات رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي تؤكدها المطامع القطرية والتركية في ثروات ليبيا من الغاز والنفط ، حيث إن تقسيم ليبيا هو الوسيلة الوحيدة لنجاح مطامعهما ، لافتا إلى أن قطر تستهدف الاستيلاء على أكبر آبار الغاز في المنطقة ، والذي يوجد في منطقة جفارة الليبية ، إذ تؤكد الدراسات والاستكشافات أن هذه الآبار تكفي قارة أوروبا لمدة 30 سنة من إمدادات الغاز.

وتابع تقرير قناة "مباشر قطر" : يعتقد نظام الحمدين أن الأموال التي ينفقها لبث الفرقة بين أبناء الشعب الليبي سوف يعوضها سريعا من حقول الغاز الليبية القريبة جدا من أوروب، أما أردوغان ، الذي وجد نفسه في مأزق بعد توقف استيراد النفط من إيران ، فيحاول استغلال النفط والغاز في ليبيا ؛ لتعويض استهلاك تركيا الكبير من الطاقة .

من ناحيته أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن الجيش الليبى يحقق انتصارات كبيرة على المليشيات الإرهابية فى ليبيا ويطرد الإخوان من العاصمة طرابلس ، مضيفا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الجيش الليبي الآن يتمكن من مهام في طرد إرهابي الإخوان ومعهم السلاح التركي وأموال قناه الجزيرة ، وتابع أحمد الجار الله قائلا : ليبيا يجب أن تعود لأهلها لم يبقي من ليبيا مختطف إلا العاصمة طرابلس حكومه الوفاق حكومه دلالين لبيع ليبيا.

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