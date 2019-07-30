مصدر كتائبي للجمهورية: لخطوة جذرية تقوم على استقالة الحكومة

أوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية" ان "مضي اركان السلطة في المناكفات والصراعات دليل على عدم مسؤوليتهم، وتعطيلهم ل​مجلس الوزراء​ منذ اكثر من شهر دليل على عدم اكتراثهم بمصالح ال​لبنان​يين الحياتية والمعيشية، وعلى ان انقاذ لبنان وحمايته من الصراعات الاقليمية ليس على جدول اولوياتهم".

ولفت إلى ان "معالجة الواقع لا يمكن ان تكون بترميم صفقة التسوية وانما بخطوة جذرية تقوم على استقالة ​الحكومة​ واللجوء الى ​انتخابات​ نيابية مبكرة تسمح للشعب اللبناني بمحاسبة اركان هذه السلطة على فشلهم كما على غش الناس بوعود كاذبة خلال مرحلة الانتخابات".