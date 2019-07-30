بانو: الموازنة تخطّت عثرة المادة 80 وتتجّه نحو التوقيع اليوم

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو في حديث صحفي ان "الموازنة تخطّت عثرة المادة 80 وتتجّه نحو التوقيع على أبعد تقدير اليوم".
وعن الوضع السياسي قال: "لا بدّ من التفاؤل لأننا لا يمكن أن نكمل بهذا الجو"، مؤكّداً ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لتسيير التعيينات و"سيدر" والبدء بالخطة الاقتصادية لإعادة البلد إلى السكة الصحيحة.
ورداً على سؤال حول حادثة قبرشمون، أوضح انه "ننتظر تحقيقات المحكمة العسكرية ليتبيّن إلى أين سترسِل التحقيق. فحادثة قبرشمون، وإن كان يجب أن تذهب إلى العدلي لكن الاشتراكيين ذهبوا بذلك بعيداً وظنوا أنّها تصل للمسّ بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، وبوزير داخل الحكومة، ولذلك لا بدّ من التوافق والوصول لتسوية معينة، بالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على ما حصل في قبرشمون والمحاولات التي سبقت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى الكحالة، لكن بالتأكيد التسوية لن تكون على حساب المحاسبة".
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