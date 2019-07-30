بانو: الموازنة تخطّت عثرة المادة 80 وتتجّه نحو التوقيع اليوم

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ في حديث صحفي ان "​الموازنة​ تخطّت عثرة المادة 80 وتتجّه نحو التوقيع على أبعد تقدير اليوم".

وعن الوضع السياسي قال: "لا بدّ من التفاؤل لأننا لا يمكن أن نكمل بهذا الجو"، مؤكّداً ضرورة انعقاد ​مجلس الوزراء​ لتسيير ​التعيينات​ و"سيدر" والبدء بالخطة الاقتصادية لإعادة البلد إلى السكة الصحيحة.

ورداً على سؤال حول حادثة ​قبرشمون​، أوضح انه "ننتظر تحقيقات ​المحكمة العسكرية​ ليتبيّن إلى أين سترسِل التحقيق. فحادثة قبرشمون، وإن كان يجب أن تذهب إلى العدلي لكن الاشتراكيين ذهبوا بذلك بعيداً وظنوا أنّها تصل للمسّ بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، وبوزير داخل ​الحكومة​، ولذلك لا بدّ من التوافق والوصول لتسوية معينة، بالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على ما حصل في قبرشمون والمحاولات التي سبقت زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ​الكحالة​، لكن بالتأكيد التسوية لن تكون على حساب المحاسبة".