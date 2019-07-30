حواط:الاصرار على تحويل حادثة قبرشمون الى العدلي يشكّل انتقاصاً للقضاء

رأى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ "أنّ الزيارات التي تحصل توحي بالإيجابية لكن لا شيء ملموس". واعتبر في حديث صحفي ان "أزمة ​قبرشمون​ وغيرها لا تُعالج إلّا عبر الأطر القانونية، ولا يمكن أن نأخذها في إطار، ونأخذ أحداثاً مشابهة لها في إطار مختلف، فلا يمكن ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد".

وأشار إلى ان "إصرار البعض على تحويلها الى ​المجلس العدلي​ يشكّل انتقاصاً للقضاء. وكأننا نقول للشعب اللبناني أن ​القضاء​ العادي غير جدّي". ورأى حواط "أنّ الحلّ لا يكون إلا باقتناع الجميع، وفي مقدمهم من يتعاطى بفوقية وكأن البلد "دُكان سمانة" لديه وملك أبيه، البلد لا يُدار إلّا بسلطة عادلة تحفظ حقوق جميع اللبنانيين، ودولة يكون فيها القانون سيّداً على كافة الاراضي اللبناينة وليس استقواءً بأجندات خارجية تتحكّم بالبلد ومصيره".