جابر: لا معلومات عن انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء

وضع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ اللقاءات الثنائية الأخيرة ضمن إطار المساعي الحثيثة للوصول إلى شيء إيجابي، "للخروج من هذا المأزق الذي زُجّت البلاد فيه، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه ​لبنان​ مستنفراً لتطبيق ​الموازنة​، بعد ان أثبت أنه جدّي جداً في الاصلاح وتصليح اوضاعه".

وأكد في حديث صحفي ان "لا معلومات عن انعقاد جلسة قريبة ل​مجلس الوزراء​، ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يعرف أكثر الظروف والمحاذير والنتائج، ونترك الأمر لتقديره، إلا أنّ المؤكّد هناك اتصالات لا تهدأ على هذا الصعيد".

وعن الموازنة قال جابر: "الأمر لا يزال متاحاً، مفروض أن تُنشر الموازنة هذا الأسبوع. أما في حال التأخّر أكثر فسيكون الوضع مُحبِطاً ويثير القلق، لأنه في الوقت الذي نفعل المستحيل لنتفادى تصنيفاً سلبياً للبنان نمشي برجلنا نحو المهوار العميق جداً".