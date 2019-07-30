السنيورة: على الرئيس عون ان يتصرّف على انه "بي الكل" وان يحتضن الجميع

نفى رئيس ​الحكومة​ السابق ​فؤاد السنيورة​ ان يكون لقاء رؤساء الحكومات السابقين مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، تكتلا سنّيا مقابل تكتل آخر، موضحا ان "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. هل ينكر احد اننا كنا رؤساء حكومات، وطرحنا دائماً هو طرح وطني، وبالتالي نحن مع تطبيق ​الدستور​. فهل عندما نقول اننا مع الدستور ومع تطبيقه نكون نتصرّف بشكل طائفي، اذا كان هناك من يقول ذلك، فهذه مصيبة".

ولفت في حديث صحفي إلى ان "فخامة ​الرئيس ميشال عون​ "حالف" على الدستور، وهو الذي ينبغي عليه ان يكون اول من يدافع عن الدستور، وهذا الوضع لا يجوز ان يستمر على هذا الشكل. المادة 80 في ​الموازنة​ هي لزوم ما لا يلزم، الموازنة هي الاولوية اليوم. يجب ان تُنشر ونقطة على السطر".

واعتبر انّ "تعطيل الحكومة يدلّ الى عدم وجود ادراك حقيقي للدرك الذي وصلت اليه البلاد، واي احد لديه ذرّة تبصّر، يسارع الى لمّ الشمل وابتداع الحلول وتطبيق القانون، وتطبيق الدستور".

وشدد على انه "يجب ان تتم معالجة المشكلات، ودور ​رئيس الجمهورية​ هو الاساس هنا في تطبيق القانون واحترام الدستور ومعالجة المشكلات. اليس رئيس الجمهورية من يسمّي نفسه "بي الكل"، فيجب ان يتصرّف على انه "بي الكل". وأضاف "رئيس الجمهورية هو الذي يشكّل القاسم المشترك لجميع اللبنانيين، وهو الذي ينبغي ان يكون قادراً على ان يحتضنهم جميعاً ويوجد الحلول، هذا هو دور رئيس الجمهورية، وقد اعطاه الدستور سلاحاً نووياً، اسمه حماية الدستور، فبالتالي هذا هو دوره تطبيق الدستور، وهذا يوجب ان يكون رئيس الجمهورية فوق كل النزاعات وفوق كل المشكلات وفوق كل الوظائف والمراكز. هذا هو رئيس الجمهورية".