الجمهورية: الحريري ثابت على موقفه في شأن الاصرار على انطلاقة الحكومة

أوضحت مصادر لقاء رؤساء الحكومات السابقين مع رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"الجمهورية"، انه تم استعراض مستجدات الوضع الداخلي، والاتصالات الجارية حول عودة انعقاد مجلس الوزراء اضافة الى نتائج الاتصالات والمبادرات حول حادثة قبرشمون.
وفُهم من اجواء اللقاء، انّ الحريري "ليس مرتاحاً لاستمرار واقع التعطيل في حكومته، وما يترتب على هذا الامر من تعطيل، وانه ثابت على موقفه في شأن الاصرار على انطلاقة الحكومة والحفاظ عليها وتجاوز اي عراقيل تواجه عودتها الى ممارسة مهامها".
وأوضحت مصادر رؤساء الحكومات لـ"الجمهورية"، أنّ "موضوع الصلاحيات وعدم الاخلال بالطائف والدستور هما الجزء الاساس من اهتماماتهم واولوياتهم، وايضاً التأكيد في مقابل المطالبات التي تصدر عن بعض الاطراف على وجوب الالتزام بالدستور، ولاسيما المادة 64 منه والتي تحدّد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، مع الاشارة الى البند 6 من هذه المادة، التي تؤكّد ما حرفيته، انّ رئيس مجلس الوزراء: "يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويضع جدول اعماله".
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