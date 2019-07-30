شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: "فبركة الإخوان" تاريخ طويل من الافتراءات والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن تنظيم الإخوان الإرهابى له تاريخ طويل مع فبركة الأخبار والمعلومات وأيضاً تلفيق الأكاذيب والشائعات وخاصة نحو خصومهم .

وأضاف هيثم شرابى، أن أبرز الأمثلة على ذلك فى السنوات الأخيرة المواقع الإلكترونية والصفحات والقنوات الفضائية التى يقلبون فيها الحقائق من أجل التشكيك والتخريب.

وتابع الباحث الحقوقى: نحن نذكر ترويجهم لخبر فوز محمد مرسى بالرئاسة قبل الإعلان الرسمى وتصميمهم أن هذه هى النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.