باحث حقوقى: "فبركة الإخوان" تاريخ طويل من الافتراءات والشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن تنظيم الإخوان الإرهابى له تاريخ طويل مع فبركة الأخبار والمعلومات وأيضاً تلفيق الأكاذيب والشائعات وخاصة نحو خصومهم .
وأضاف هيثم شرابى، أن أبرز الأمثلة على ذلك فى السنوات الأخيرة المواقع الإلكترونية والصفحات والقنوات الفضائية التى يقلبون فيها الحقائق من أجل التشكيك والتخريب.
وتابع الباحث الحقوقى: نحن نذكر ترويجهم لخبر فوز محمد مرسى بالرئاسة قبل الإعلان الرسمى وتصميمهم أن هذه هى النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
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