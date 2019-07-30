شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية باكستانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «رويترز» (إسلام أباد)
أصدرت إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني اليوم (الثلاثاء) بياناً قالت فيه، إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.
وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة.
ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.
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