ضاهر:نعوّل على حكمة رئيس اللبنانية لإنجاز ملف تفرغ يحقق حداً أدنى من التوازن

أكد رئيس ​رابطة ​الاساتذة​ المتفرغين​ في ​​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ في حديث لـ"الأخبار" أنه "نعوّل على حكمة رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد أيوب​ لإنجاز ملف تفرّغ يحقق حداً أدنى من التوازن لتجنيبه العرقلة في ​مجلس الوزراء​".

وأعرب عن اعتقاده بأن مشكلة هذا الملف تبدأ منذ اللحظة الأولى لاختيار هؤلاء المتعاقدين، وما إذا كانت تطبق عليهم فعلاً المعايير المنصوص عليها في المرسوم 9084 (أصول التعاقد)، أي الكفاءة من حيث الشهادة والمنشورات والقدرة على ايصال المعلومات بصورة جيدة.

ولفت إلى ان "البعض يدخل الجامعة عبر خط عسكري ويصبح نصابه بعد سنتين 200 ساعة، في حين أن آخرين قد يبقون 10 سنوات في الجامعة ولا يستطيعون تأمين النصاب التعليمي نتيجة حجب ساعات التعاقد. ورأى أنّ الجامعة "تعيش بين فكي كماشة، انصاف أساتذة مستحقين من جهة وإغراقها بأساتذة من دون تحديد الملاكات الثابتة في كل كلية من جهة ثانية".