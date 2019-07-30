مصادر القوات للأخبار: لم ننصح الحريري بأن يفرط التركيبة الوزارية

أكدت مصادر قريبة من ​معراب​ أنه "ليست ​القوات اللبنانية​ وحدها من يُحاول إقناع رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​ بأنّه ليس ضعيفاً، ولكنّ المشكلة أنّه هو غير مُصدّق".

وأوضحت في حديث لـ"الأخبار" أن "واحد من الخيارات التي نؤيد رئيس الحكومة بها، هي رمي الطابة في ملعب الفريق الثاني، ويبقى مداوماً في ​السراي الحكومي​، لا مستقيلاً ولا معتكفاً"، مشيرة إلى انه "لم ننصح الحريري بأن يفرط التركيبة الوزارية، فقضية البساتين تستدعي حلاً هادئاً، لأنّ الأمر كاد يؤدي إلى فتنة".

وشددت على وجوب أنّ يتخذ الحريري قرارات حازمة مهما كلّف الأمر، "لأنّ البلد بحاجة إلى مواقف وليس مسايرات. والفريق الثاني، كلّما قدّم الحريري تنازلاً، يطلب تنازلاً جديداً".