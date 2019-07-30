مصادر الحريري للأخبار: أي كلام عن الاستقالة هو غير صحيح

أكدت مصادر مقرّبة من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "اللقاء مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يأتي في سياق البحث عن مخارج للأزمة، وانطلاقاً من حرص الحريري على عدم تعطيل ​مجلس الوزراء​. لكن الأمور لم تنضَج بعد".

وفيما كثُر الكلام عن إمكان تقديم استقالته بسبب تكبيله بالشروط، شددت مصادر الحريري على أن "لا أساس من ​الصحة​ لأي كلام عن الاستقالة".

وكان الحريري قد زار أمس ​عين التينة​ للقاء بري فور عودته من زيارته الخارجية، وقد خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.