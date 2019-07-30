أكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "اللقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري يأتي في سياق البحث عن مخارج للأزمة، وانطلاقاً من حرص الحريري على عدم تعطيل مجلس الوزراء. لكن الأمور لم تنضَج بعد".
وفيما كثُر الكلام عن إمكان تقديم استقالته بسبب تكبيله بالشروط، شددت مصادر الحريري على أن "لا أساس من الصحة لأي كلام عن الاستقالة".
وكان الحريري قد زار أمس عين التينة للقاء بري فور عودته من زيارته الخارجية، وقد خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للأخبار: أي كلام عن الاستقالة هو غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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