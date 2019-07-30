مصادر للحياة: تبلور اقتراح من شأنه تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون

أفادت مصادر الرئاسة الثانية ان اللقاء بين رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مساء في السراي الحكومي "تمحور حول الموضوع الحكومي وحلحلة عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​"، مؤكدة ان "جهود الحلحلة ﻻتزال متواصلة وأنهما يكثفان مساعيهما على خط المعالجة لإيجاد مخرج يرضي طرفي النزاع، ويسرّع في انعقاد الحكومة".

وأشارت المصادر الى أن "رغم كل الكلام التصعيدي فان محاولات الحلحلة مستمرة من قبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​". ولفتت الى "أنها تتوقع التوصل الى نتائج ايجابية هذا الاسبوع على ان تنعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل".

وتحدثت مصادر اعلامية بأن "اللواء ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والحكومة، في ملف ​قبرشمون​"، مشيرة إلى أن "الاقتراح قد يتبلور خلال يومين وقد يحظى بقبول لدى الجانبين جنبلاط وأرسلان". وأكدت أن "لا علاقة للمبادرة الجديدة بما حكي سابقًا عن لقاء مصالحة خماسي ينعقد في ​بعبدا​، وهي تحظى بقبول كبير، وقد تمهد لجلسة حكومية آخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".

ولفتت مصادر أخرى الى "اقتراح آخر ينتظر أن يتبلور خلال الساعات المقبلة من شأنه تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون".