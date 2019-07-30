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تحطم طائرة عسكرية في حي سكني في باكستان يوقع 15 قتيلاً

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قتل 15 شخصاً على الأقلّ في روالبندي فجر اليوم إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف، فاروق بوت.

وذكر بوت ان "فرق الاسعاف انتشلت حتى الآن 15 جثة، 10 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم"، كاشفا "أنّ الحادث أسفر أيضاً عن سقوط 12 جريحاً."

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين مما ألحق بهما أضراراً كبيرة.

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