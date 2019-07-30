تجددت المواجهات بين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، وجماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، في محافظة ​الحديدة​ غرب اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "​سبوتنيك​" بأن "أنصار الله" شنت هجوماً على مواقع للقوات المشتركة في أحياء تسيطر عليها باتجاه سوق الحلقة ومحيط كيلو 7 في مدينة الحديدة. وأوضح أن مواجهات تدور بين الطرفين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسط قصف متبادل. في السياق، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، أن ​القوات​ المشتركة صدت هجمات واسعة شنتها "أنصار الله" من جهات عدة على مواقع في أطراف قرية الحلّة بمنطقة بني مغاري شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.