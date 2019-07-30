تعرف على إجراءات تطوير منظومة الرى الحقلى × 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية رقم 38 لسنة 1976 من القوانين التى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية، وخلال الأشهر القليلة الماضية تم إجراء تعديل على بعض أحكام القانون بهدف تحسين خصائص التربة، وفميا يلى نرصد أبرز هذه التعديلات: 1. تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية. 2. يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات. Advertisements 3. يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها. 4. تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد. 5. تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

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