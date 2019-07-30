"واتساب" تختبر نسخة ويب جديدة تعمل دون الحاجة لرقم الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "واتساب" تعمل حاليًا على اختبار نسخة ويب جديدة من التطبيق، تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف.

ووفق تغريدة نشرها حساب "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتساب" تقوم حاليًا بتطوير تطبيق متعدد المنصات يمكن استخدامه عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام "أندرويد" أو "آي أو إس".

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ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال، عندما يكونوا في حالة تنقّل، وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين.

ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين الذين تجاوزوا مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم بمجرد طرحه.

جدير بالذكر أن تطبيق "واتساب" في عام 2015، أطلق إصدارا مخصصا لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.