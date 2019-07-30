أمن الجيزة يضبط 36 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 39 متهما بينهم 36 اتجارا في المخدرات و3 حالات تعاطٍ، ضُبط بحيازتهم 1300 جرام حشيش، 804 أقراص مخدرة، 55 جرام بانجو، 250 جراما من مخدر الإستروكس و300 جرام هيروين.

شملت الجهود أيضا ضبط 9 متهمين في قضايا دفاع عن النفس بحيازتهم 5 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، و3 طبنجات عيار 9مم، وبندقية خرطوش "بامب أكشن" و7 طلقات مختلفة الأعيرة.