اليوم.. الفصل في دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، نجلي الرئيس الأسبق محمد مرسي.
اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وطالب مقميم الدعوى من هيئة المحكمة بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، نجلي مرسي.
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