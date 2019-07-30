سيدة تقتل طفلي زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

تجردت ربة منزل من مشاعرها الإنسانية، وقتلت طفلي زوجها، لعدم قدرتها على الإنجاب، في واقعة شهدتها قرية الزوبعة، بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة المركز، بوصول طفلة عمرها سنة ونصف إلى مستشفى حوش عيسى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء ط." 26 سنة، زوجة والد المجني عليها، كما تبين أنها وراء مقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، والذي توفى قبل شهر تقريبًا، بعد دخولها في حلاة نفسية سيئة لعدم قدرتها على الإنجاب.

وألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.