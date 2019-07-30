دوي انفجار وسيارة متفحمة.. كواليس "15 دقيقة رعب" في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المنطقة السكنية المواجهة لأهرامات الجيزة، حركة المارة بدت منخفضة، يقطع تلك الحالة صوت عجلات السيارات على فترات إلا أن دوي انفجار هز أؤجاء منطقة "ج" بهضبة الأهرام.

أسرع الأهالي لاكتشاف مصدر الصوت القوي، فكانت اللقطات الأولى أكثر سخونة لدى تصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام أحد العقارات، مما دفع البعض للاتصال برقم المطافئ أملا في إنقاذ الموقف.

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دقائق معدودة تجمع معها سكان شارع "10" بالقرب من أحد المساجد يتابعون التطورات، وتبين أن صوت الانفجار ناتج عن انفجار كابل كهرباء امتد إلى سيارة متوقفة بالشارع ومنها إلى شجرة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية لكن النيران التهمت السيارة التي تفحمت بالكامل، وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق بعد نحو 15 دقيقة رعبا للأهالي.

ونفذ رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، في الوقت الذي تم الاتصال بغرفة أعطال المحافظة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للدفع بفريق من الفنيين لتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.