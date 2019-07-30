كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي سابق: السلطة الفلسطينية تعمل الآن على شل يد اسرائيل بهذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الأردنية، تتزامن مع التصعيد الراهن بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية مستمرة في سياسة شل يد اسرائيل في السيطرة على مقدرات فلسطين.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تتوجت لميناء العقبة الأردني بديلًا عن الموانئ الإسرائيلية، فقامت إسرائيل بعدة اجراءات ضد السلطة للرد على هذا الأمر، منها، اقتطاع جزء من الضرائب والمعاشات الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على التصعيد مع الفلسطينيين، وهدم منازلهم، واعطاء العديد من المزايا للمستوطنين قبل الانتخابات الإسرائيلية.

