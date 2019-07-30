الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 29 شخصا في تحطم طائرة عسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، عن أن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم 5، بالإضافة إلى 12 مدنيا.





وقالت إدارة الاتصالات بالجيش، في بيان، إن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في الحادث الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.