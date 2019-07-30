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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، عن أن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم 5، بالإضافة إلى 12 مدنيا.
وقالت إدارة الاتصالات بالجيش، في بيان، إن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في الحادث الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 29 شخصا في تحطم طائرة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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