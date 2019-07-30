التحالف العربي يدمر غرفة عمليات المليشيا الحوثية في صعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير غرفة عمليات لمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعـدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد التحالف على وجود التزام منه بحماية الشعب اليمني في المدن والقرى من مليشيا الحوثي الإرهابية"، ردا على استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية سوق آل ثابت الشعبي بمحافظة صعدة.

ووصف التحالف هذا الانفجار الإرهابي الذي قام به الحوثي بأنها مجزرة ترقى لجرائم الحرب.

ولقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 23 آخرون، الإثنين، جراء انفجار هز سوقا شعبية بمحافظة صعدة جنوب غرب اليمن، وتتجه أصابع الاتهام فيه لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي دائما ما تتعمد قصف الأحياء السكنية المعارضة لسياساتها الدموية بقذائف الهاون والكاتويشا.