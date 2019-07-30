بومبيو: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وكيم حاليا

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عدم وجود خطط حاليا لعقد قمة أخرى بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



قال بومبيو، أمام نادي واشنطن الاقتصادي قبل يوم من توجهه إلى آسيا: "ليس هناك ما هو قيد الإعداد حاليا، لا شيء في الخطة".

وأعرب عن أمله في عقد محادثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية "قريبا جدا".

وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى هذا الأسبوع.

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وأكدت كوريا الشمالية في 25 يوليو/تموز الجاري أن إطلاق صاروخ كان تحذيرا لـ"دعاة الحرب" في كوريا الجنوبية لوقف استيراد الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وهي رسالة قال محللون إنها كانت تستهدف الولايات المتحدة أيضا.

كما حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى.

وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة القطيعة القائمة رسميا منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

والتقى الرئيس الأمريكي زعيم كوريا الشمالية بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 يونيو/حزيران الماضي، في لقاء هو الثالث بين الزعيمين.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب عبر حسابه على "توتير"، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان في العاصمة الفيتنامية هانوي بشهر فبراير/شباط الماضي.