العاهل المغربي: يد المغرب ممدودة للجزائر

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وقال الملك محمد السادس خلال الخطاب: "نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين."

وأضاف العاهل المغربي أن ذلك "تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا."

وأكد أن "الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج ."

وحول قضية الصحراء، لفت الملك محمد السادس إلى أن "الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا."

وقال خلال خطابه: "وإذ نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والإفريقي والأوروبي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم."

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وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يبقى "ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة . كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي . ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده."

كما ناشد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتحقيق تكافئ الفرص للشعب، ووعد بضخ دماء جديدة في الحكومة. ودعا الملك محمد السادس إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، ضمن أهداف الحكومة لإضافة لبنة جديدة في إطار التنمية.

وأعلن الملك محمد السادس عن إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموي، كما قال إن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب. وأشار كذلك أنه يجب رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب، وطالب بتحقيق تكافئ الفرص للشعب.

وقال العاهل المغربي: "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح"، وأضاف: " تمكنا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث".

وأشار الملك محمد السادس إلى أن القطاع العام يحتاج إلى ثورة حقيقية، وأن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الدولة، داعيا المواطن المغربي للمساهمة الإيجابية في المرحلة المقبلة بروح المواطنة الفاعلة.