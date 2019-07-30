لجنة الحوار بالإنتقالي الجنوبي تلتقي ممثلي مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

التقت لجنة الحوار الجنوبي برئاسة اللواء أحمد سعيد ين بريك، رئيس الجمعية الوطنية، مع ممثلي مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحوار الجنوبي-الجنوبي .

وذكر البلاغ الصادر عن اللقاء، أن المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ترأسه الدكتور زيد قاسم ثابت أمين السر، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب.

وبحسب البلاغ، أكد اللقاء على مبدأ التحرير والاستقلال واستعادة الدولة كخيار لابديل له شعب الجنوب .. مشيداً بالانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية في المواجهات العسكرية مع مليشيات الحوثي على مختلف الجبهات الجنوبية وبالأخص جبهات الضالع.

وأكد اللقاء، رفضه المحاولات الرامية لعقد اجتماعات مجلس النواب اليمني في عدن أو في غيرها من مدن الجنوب ويعتبرون انعقاد مجلس النواب في أرض الجنوب إهانة لدماء الشهداء.

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وشدد على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني والشراكة السياسية، وتوحيد الخطاب السياسي والاعلامي الجنوبي، وتحقيق وحدة الجنوبيين ورص الصفوف في مواجهة الأخطار التي تحدق بالجنوب.

كما أكد على أهمية توحيد الصف الجنوبي، خلف المجلس الانتقالي في أي عملية تسوية أو حوار قادم وفق مبدأ التحرير والاستقلال واستعادة الدولة، وتوسيع المشاركة في هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي لشمل كل القوى المؤمنة بخيار التحرير والاستقلال.

وبحسب البلاغ، اكد الطرفان على أهمية استمرار اللقاءات في المستقبل وضرورة الحوار مع بقية الاحزاب والمنظمات والمكونات السياسة والاجتماعية المؤمنة بخيار شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة .