شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أردوغان يعتقل طفلين كرديين ويعذبهما بالضرب المبرح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي) شنت صحيفة زمان التركية هجوما «حادا» على أردوغان أمس، بعدما ألقت قوات الأمن التركية القبض على طفلين ببلدة ينى شهير، التابعة لمدينة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) ذات الأغلبية الكردية، عقب استهداف مدرعة تابعة لقوات الأمن، وقامت بتعذيبهما. وأوضحت الصحيفة أن ملف حقوق الإنسان في تركيا يواجه انتقادات كبيرة بسبب أداء حكومة حزب العدالة والتنمية، مع تزايد الانتهاكات في المدن ذات الغالبية الكردية. وقالت أم أحد الطفلين: «تعرض لضرب مبرح، حتى إنه لم يعد إلى صوابه حتى الآن».

شنت صحيفة زمان التركية هجوما «حادا» على أردوغان أمس، بعدما ألقت قوات الأمن التركية القبض على طفلين ببلدة ينى شهير، التابعة لمدينة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) ذات الأغلبية الكردية، عقب استهداف مدرعة تابعة لقوات الأمن، وقامت بتعذيبهما. وأوضحت الصحيفة أن ملف حقوق الإنسان في تركيا يواجه انتقادات كبيرة بسبب أداء حكومة حزب العدالة والتنمية، مع تزايد الانتهاكات في المدن ذات الغالبية الكردية. وقالت أم أحد الطفلين: «تعرض لضرب مبرح، حتى إنه لم يعد إلى صوابه حتى الآن».

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