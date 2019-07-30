شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 8 متظاهرين بالرصاص في «الأبيض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، "الخليج 365" (الخرطوم، جدة)

قتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس (الإثنين) في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وقررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان أمس، تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية، وأصدر والي ولاية شمال كردفان المكلّف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله قرارا بإعلان حظر التجوال في الولاية من 9 ليلا حتى 6 صباحا من اليوم، موضحا أنه «حصل احتكاك بين القوات النظامية والمتظاهرين في الأبيض وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع تحديد من أطلق النار ولم تكن هناك قوات أمنية في منطقة سوق الأبيض حيث قتل المتظاهرون».

وأكد عبدالله أن الاحتجاجات في الأبيض تطورت وأصبحت أعمال شغب والوضع مستتب الآن، فيما قال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا مبنى بنك الخرطوم في الأبيض، وأرجع المتظاهرون أسباب إشعالهم النيران إلى اعتقادهم أن في المبنى قناصة.

واتهمت قوى الحرية والتغيير قوات الدعم السريع وقوات الجيش بإطلاق النار على الطلبة في الأبيض، مؤكدة في بيان لها تمسكها بالحق في التظاهر والاعتصام.

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من جهة ثانية، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .

وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

إلى ذلك، اجتمع أمس ممثلو المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل وضع اللمسات النهائية على مسودة الإعلان الدستوري، وتعد هذه المناقشات خطوة تالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبناء على الاتفاق النهائي بشأن مسودة الإعلان الدستوري، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. وفي سياق آخر، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة القاهرة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أمس أنه جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الحالي في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وفِي مقدمتها مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي على ثبات الموقف الاستراتيجي لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان.