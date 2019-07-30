شكرا لقرائتكم خبر عن باتفاق أو بدون.. بريطانيا تغادر «الأوروبي» في 31 أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الإثنين) أنه أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق.

وقالت المتحدثة «إن رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف، وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بإيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب. لذلك فإنه يحتاج لتغيير»، مضيفة: «رئيس الوزراء يسعده الجلوس للمحادثات عندما يتغير هذا الموقف. لكنه يوضح لكل من يتحدث إليه أن ذلك يجب أن يحدث».

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من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس، إن بلاده تشحذ جهودها استعدادا لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وستكون جاهزة للانسحاب منه يوم 31 أكتوبر بأي شكل.

وشدد راب في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «نريد اتفاقا جيدا مع الشركاء والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا ينبغي أن يتضمن إلغاء الترتيب غير الديموقراطي الخاص بإيرلندا»، وتابع «ما أصدر رئيس الوزراء تعليمات بشأنه وما وافقت عليه الحكومة هو شحذ هذه الاستعدادات».

وكان وزراء بريطانيون قالوا إن الحكومة افترضت أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والذي يعارضه رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، وأنهم يكثفون الاستعدادات للخروج من التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق.