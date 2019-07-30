شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: «داعش» ينشط مجدداً.. ويهاجم حقولاً نفطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في هجوم يعد الأول من نوعه منذ هزيمة التنظيم نهاية عام 2017، استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» أمس (الإثنين) حقولاً نفطية في محافظة صلاح الدين -شمالي العراق- بحسب مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد الذي أوضح أن عناصر التنظيم هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حقول «عجيل» و«علّاس».

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات، فيما أعلنت شرطة الطاقة العراقية، التصدي لعناصر «داعش» ومنع وصولهم إلى المواقع النفطية، فيما حاول عناصر التنظيم استهداف القوات الأمنية المكلفة بحماية حقول النفط تمهيداً لاقتحام المنطقة. وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش» بعد أكثر من ثلاث سنوات من المواجهات الدامية مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل خلالها نحو ثلث مساحة العراق.

وتشن القوات الأمنية العراقية عملية «إرادة النصر» العسكرية لتعزيز أمن شمالي العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة وهي ديالى والأنبار وصلاح الدين، لمنع عودة داعش مجدداً.