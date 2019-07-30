شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بجدول زمنى لتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضا البلتاجى، إن تطوير مراكز الشباب من أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة، ولابد من وضع خطة وجدول زمنى للتطوير وفقا للاعتمادات المالية المتاحة على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا فى التنفيذ.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى فى حاجة ماسة للتطوير على أن يتم وضع جدول زمنى للتطوير ويتم وضع المناطق الأشد احتياجا فى المقدمة، لافتا إلى أن الرياضة المصرية تمثل أهمية كبرى للشباب، وتحميهم من الأفكار المتطرفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تطوير المشروعات المتوقفة بالفعل على مستوى الجمهورية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يُدرج كل عام عدد من مراكز الشباب فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.