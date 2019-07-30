إلغاء اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ومركز "العماد" في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وافق مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، على عقد اتفاقية تعاون مع جامعة "فال رو تاكوارى يونيفاتس" في البرازيل، وإلغاء اتفاقية التعاون بين كليتي التجارة والتربية ومركز العماد التعليمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

كما وافق المجلس على فتح مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، على أن يكون مقره المدينة الجامعية للطالبات، طبقًا للقواعد والإجراءات اللازمة يى هذا الشأن، واعتماد قرارات مجالس الكليات الخاصة بالتحويلات للبرامج العادية والبرامج النوعية للطلاب القدامى عن العام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

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ووافق المجلس على منح 19 عضو هيئة تدريس لقب "أستاذ" في كليات (الطب، الصيدلة، العلوم، الزراعة، الهندسة، التربية، الآداب).

وقرر المجلس منح 42 عضو هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد بكليات (الطب، الصيدلة، طب أسنان، طب بيطري، تمريض، هندسة، علوم، آداب، زراعة، حاسبات، تربية نوعية).

وقرر مجلس جامعة المنصورة تعيين 8 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس بكليات (الطب، هندسة، علوم، تجارة، زراعة)