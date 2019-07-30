غسان سلامة .. الحرب في طرابلس تسببت في سقوط 1000 قتيل ولا نؤيد تشكيل برلمان موازي

كشف المنسق الامم غسان سلامة ان الأسلحة المستوردة تتم عبر افراد يعملون على الاراضي الليبية معتبرا ان ليبيا اصبحت منطقة لتجريب الاسلحة الحديثة والقديمة . و بالنسبة للعملية السياسية قال سلامة ان المنتظم الاممي لا يحبذ انشاء برلمان مواز في طرابلس مؤكدا على تشجيعه على عقد اجتماعات بين الفرقاء داعيا السلطات في طرابلس وقف الاعمال العسكرية في مطار معيتيقة مشددا على ان الحرب على طرابلس تسببت في مقتل اكثر من 1000 شخص

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