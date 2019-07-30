إصابة 13 شابًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال بعد دخول مستوطنين للصلاة في قبر يوسف

أصيب أكثر من ثلاثة عشر شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ووقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في

قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وهنالك جدل حول كون هذا القبر

قبراً للنبي يوسف بن يعقوب. فحسب المعتقدات اليهودية فإن عظام يوسف أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان التابع لمدينة شكيم، الواقعة في شرق مدينة نابلس الحالية.

ويعتقد بعض علماء الآثار أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.