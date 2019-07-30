حميدتي يبحث مع السيسي تطورات الوضع السوداني

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس لدى لقائه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» الأوضاع في السودان، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال راضي في تصريحات صحافية إن حميدتي استعرض مع الرئيس المصري تطورات الموقف الحالي في السودان، فيما شدّد السيسي على الموقف الإستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

عشية استئناف المفاوضات

من جهة أخرى، قتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلاب أمس بالرصاص في مدينة الأُبيض في وسط السودان وأصيب ثمانية آخرون بجروح، عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل بعض المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى «إعلانا سياسيا» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، لكنّ قبل انطلاق المفاوضات، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج مقتل خمسة متظاهرين في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد برصاص قناصة بالمدينة.

وقالت اللجنة في بيان «ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم بإصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي»، مشيرة إلى إصابة ثمانية آخرين بإصابات في الوجه والبطن والصدر.

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بدوره، أكّد تجمع المهنيين السودانيين الذي اطلق الاحتجاجات في بيان على صفحته على فيسبوك حدوث «إطلاق الذخيرة الحية على موكب طالبات وطلاب المدارس»، داعياً جميع الكوادر الطبية بمدينة الأبيض إلى التوجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض التعليمي والمستشفيات الأخرى التي تستقبل حالات المصابين، وذلك لسد النقص في الكوادر الطبية.

فرض حظر تجوّل ليلي

على صعيد المظاهرات، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان أمس فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، كبرى مدن الولاية وثلاث مدن أخرى بعد مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص خلال تظاهرة.

وقرر الوالي المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله في بيان إعلان «حظر التجول بمدن الولاية الأُبيض وأم روابة والرهد أبو دكنة وبارا اعتبارا من أمس بين التاسعة مساء (19,00 ت غ) والسادسة صباحا (04,00 ت غ) حتى إشعار آخر».