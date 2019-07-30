محادثات مرتقبة بين قادة القبارصة اليونانيين والأتراك

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس، باجتماع مرتقب لقادة القبارصة العرقيين اليونانيين والأتراك لاستكشاف إمكانية استئناف المحادثات حول الجزيرة المنقسمة. وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إنه "يجب إيجاد حل يضمن حقوق كل من القبارصة الأتراك واليونانيين"، وفقا لما ذكرته شبكة "ريك" الإخبارية الرسمية في قبرص. ومن المقرر أن يلتقي أناستاسيادس بالزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي يوم 9 أغسطس في نيقوسيا، وقال ميتسوتاكيس إنه يرحب بالاجتماع لبحث ما إذا كان من الممكن التغلب على الانقسام الذي طال مداه في الجزيرة.



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