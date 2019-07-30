وقال متحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين، الذي يعد أعلى سلطة صينية في المستعمرة البريطانية السابقة "هذه الأحداث المروعة أضرت بصورة شديدة بحكم القانون والنظام العام والاقتصاد وحياة مواطني هونج كونج".
وطالب المواطنين من جميع أطياف المجتمع في هونج كونج بالوقوف بوضوح ضد العنف ومواجهته، مضيفا أن "عددا ضئيلا من الأشخاص يلحقون الضرر بقيم المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تصف مظاهرات هونج كونج بأنها هدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.