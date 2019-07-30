بكين تصف مظاهرات هونج كونج بأنها هدامة

أدانت الصين حركة المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، ووصفتها بأنها هدامة، وذلك في مؤتمر صحفي نادر للتعليق على الوضع في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقال متحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين، الذي يعد أعلى سلطة صينية في المستعمرة البريطانية السابقة "هذه الأحداث المروعة أضرت بصورة شديدة بحكم القانون والنظام العام والاقتصاد وحياة مواطني هونج كونج".

وطالب المواطنين من جميع أطياف المجتمع في هونج كونج بالوقوف بوضوح ضد العنف ومواجهته، مضيفا أن "عددا ضئيلا من الأشخاص يلحقون الضرر بقيم المنطقة".