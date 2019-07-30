النظام السوري يسيطر على بلدتين قرب إدلب

حققت قوات النظام تقدما قرب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد سيطرتها على بلدتين خاضت فيهما على مدى أسابيع عدة معارك ضارية ضد الفصائل الجهادية والمقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي، أمس.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق.

معارك عنيفة

وأورد المرصد السوري، أمس، أنه «بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الأسبوع الأول من يونيو، تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدتي تل ملح وجبين في ريف حماه الشمالي»، وأسفرت المعارك منذ مساء الأحد، عن مقتل 14 عنصرا من الفصائل فضلاً عن ثمانية عناصر من قوات النظام، وفق المصدر ذاته.

تبدل السيطرة

وخلال الأشهر الماضية، تبدلت السيطرة على القريتين بين قوات النظام والفصائل، إلا أن قوات النظام سعت منذ يونيو لاستعادة السيطرة عليهما، بينما واصلت قصفها الجوي والبري لمناطق عدة.