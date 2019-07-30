انتهاء التقديم للترشح للانتخابات التشريعية بتونس

انتهت، مساء أمس، فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في تونس، والمقررة في السادس من أكتوبر المقبل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب الترشح في 22 يوليو الجاري أمام نحو 220 حزبا في البلاد لتقديم القوائم الانتخابية في أكثر من 30 دائرة انتخابية.

وأغلق باب الترشح في تمام الساعة السادسة، من مساء أمس بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تعلن الهيئة القوائم المقبولة أوليا في السادس من أغسطس.