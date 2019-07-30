ممثلون جدد من 3 دول لمركز التحالف الإسلامي بالمملكة

ارتفاع عدد الممثلين
وتشمل هذه الدول كلا من الأردن وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنغلاديش وجزر القمر والمملكة العربية السعودية والسودان وعمان والجابون وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر واليمن.
إحدى وأربعين دولة
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضو، تعمل سوياً لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
تبادل أفضل الممارسات
وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
الأهداف العسكرية للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
- العمل على التنسيق العسكري العملياتي لمواجهة الإرهاب لأي دولة عضو وفقاً لإمكانياتها.
- تدريب وتأهيل الوحدات الخاصة لدول الأعضاء المنخرطة في محاربة الإرهاب.
- ردع التنظيمات الإرهابية من خلال التنسيق العسكري لدول التحالف كقوة واحدة ضد الإرهاب.
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