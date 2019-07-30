ماليزيا تستعد لتنصيب ملكها الـ16 اليوم

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، بأنه قد تم ترتيب الاستعدادات المختلفة لضمان سلاسة فعاليات مراسم التنصيب.
وكان قد تم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة خمس سنوات، اعتبارا من 31 من يناير الماضي، ليأتي خلفاً لجلالة الملك الماليزي الـ15، السلطان محمد الخامس، الذي استقال من منصبه في السادس من يناير الماضي، بعد توليه المنصب في 13 من ديسمبر من عام 2016.
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