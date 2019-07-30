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برلين تطالب بالإفراج عن المتظاهرين في موسكو

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دعت ألمانيا، أمس، روسيا إلى الإفراج دون تأخير عن نحو ألف متظاهر أوقفوا في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونددت بالاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل عناصر الشرطة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل أولريكه ديمير خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة الألمانية تنتظر إفراجاً سريعاً عن الموقوفين، معربةً عن قلق برلين من الوضع ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام «حريات التجمع والتعبير».


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