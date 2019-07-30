برلين تطالب بالإفراج عن المتظاهرين في موسكو

وقالت المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل أولريكه ديمير خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة الألمانية تنتظر إفراجاً سريعاً عن الموقوفين، معربةً عن قلق برلين من الوضع ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام «حريات التجمع والتعبير».
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