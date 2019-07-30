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20 قتيلا في هجوم على مرشح بأفغانستان

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قتل عشرون شخصا وجرح 50 آخرون في هجوم استهدف، أول من أمس، مكتب أمر الله صالح أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على لائحة الرئيس الأفغاني أشرف غني والمعروف بمواقفه المعادية لحركة طالبان، حسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية الأفغانية أمس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أربعة من القتلى العشرين وسبعة من الجرحى هم من أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن "الآخرين مدنيون"، فيما تم إنقاذ نحو 150 شخصا بعد انفجار سيارة مفخخة ثم اقتحام ثلاثة رجال مقر حزب "التوجه الأخضر لأفغانستان".

وانتهى الهجوم ليلا بعد حوالي ست ساعات من الانفجار الأول، على حد قول الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية ناصر رحيمي، في حين لم تتبن أي جهة الهجوم.

وقام طاقم الأمن بإجلاء صالح وزير الداخلية السابق ورئيس الاستخبارات السابق الذي يتبنى مواقف متشددة جدا ضد طالبان، وكتب الحزب على حسابه على تويتر أن صالح أحد ثلاثة مرشحين على لائحة غني لمنصب النائب الأول للرئيس في صحة جيدة.


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