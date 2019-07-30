"الإقليمي العربي" يدعو لـ"سياسة وطنية" تحمي المدنيين خلال النزاعات

القاهرة (وام)

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان «أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال» إلى العمل على وضع أطر «سياسة وطنية» تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالاً وأطفالاً خلال النزاعات المسلحة.

وأكدوا في ختام اجتماعهم، أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة، وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها. وشددوا على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء وأطفال وأقليات وذوى احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين.

كما أكدوا أن ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية هم من ضحايا العنف المسلح، والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر. وحثوا الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه، والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في أعمال القتال. وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال في فلسطين وتفعيله آليات الحماية الدولية بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين، مستنكرين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي يستوجب مطالبة، وحثوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 على التدخل لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف أمام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفاً فيها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.