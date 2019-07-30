فلسطين: السلطة تبدأ إجراءات الانفكاك التدريجي عن الاحتلال

علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إجراءات الانفكاك التدريجي عن الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات الفلسطينيين. وقال الفتياني في تصريح صحفي: «إن الحكومة تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد الاحتلال الإسرائيلي عملياً في السيطرة على مقدرات شعبنا وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها». وشدد الفتياني على أن الحكومة تبذل جهوداً لإنهاء هذه العلاقة سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الأردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود.

وقال الفتياني، إن المقاطعة الاقتصادية هي عنوان مهم في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال موضحاً أن شعبنا قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي.

وفيما يتعلق بالاتصالات الأمنية مع إسرائيل، شدد الفتياني على أن هذه الاتصالات أيضاً في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال.