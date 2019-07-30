مصر والأردن تؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السلام

القاهرة (الاتحاد، وام) أكدت مصر والأردن أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة. وذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بالقاهرة، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، حيث تناولت استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط.

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