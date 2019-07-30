"الأونروا" تثمن دور الإمارات وتؤكد أنها شريك مهم

رام الله، الضفة الغربية (وام)

أشادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» بدعم دولة الإمارات المستمر لـ «لأونروا» لتمكينها من تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين فلسطيني يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.

وثمنت تقديم دولة الإمارات 50 مليون دولار أميركي لـ «الأونروا» في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، حيث تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين، خاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، مشيرة إلى أن الإمارات تعد شريكاً مهماً للوكالة، وهي واحدة من جهات مانحة قليلة أدى دعمها على مر العقود إلى المساهمة في قدرة الوكالة على القيام بمهامها. وأثنى المفوض العام لـ«لأونروا» بيير كرينبول على هذا الدعم المميز من قبل الإمارات، وقال: «في وقت نعاني فيه ضغوطاً شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا لوحدهم».

وأضاف المفوض: «سيذهب هذا الدعم المالي الاستثنائي بعيداً في مساعدة (الأونروا) على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديداً في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار». وقال: «تظل (الأونروا) ممتنة لدولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها ودعمها المتجددين ففي عام 2018 عمل تبرع الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي بمبلغ 50 مليون دولار على تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدارس للعام الدراسي 2018 - 2019 وجعل من الإمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام».

وأضاف أن «الأونروا» مكلفة بتقديم الخدمات المنقذة للأرواح لنحو 5,4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في سائر أقاليم عملياتها الخمسة في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والحماية والإقراض الصغير.

ويذكر أن دولة الإمارات قدمت ما يزيد على 364 مليون دولار أميركي لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في العامين السابقين، من ضمنها مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم لـ«الأونروا» خلال العام الماضي 2018، والذي يعد أكبر برامج الوكالة، إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين. كما قدمت دولة الإمارات في فبراير من العام الماضي مليوني دولار لوكالة «الأونروا» لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.