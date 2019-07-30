الجيش الليبي يسقط الطائرة التركية الثامنة

بنغازي (الاتحاد) أسقط الجيش الليبي طائرة مسيّرة تركية في منطقة الساعدية شمال العزيزية بضواحي طرابلس، بحسب بيان الإعلام الحربي أمس. وتمكن الجيش الليبي من إسقاط سبع طائرات تركية مسيرة من دون طيار خلال الأسابيع الماضية، بعد تقديم أنقرة لدعم عسكري مباشر وواضح للميليشيات المسلحة في طرابلس.

كان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي قد أكد قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج. وقال العوامي إن الطائرة المسيّرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب قد أعلن أن قوات الجيش الليبي حققت انتصارات كبيرة في الغارات التي شنتها على مواقع تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في البلاد.

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